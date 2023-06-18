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Макрон выпил бутылку пива залпом в честь победы «Тулузы» в чемпионате Франции по регби
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Макрон выпил бутылку пива залпом в честь победы «Тулузы» в чемпионате Франции по регби

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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В честь победы одного из сильнейших регбийных клубов Франции и Европы «Тулуза» президент страны Эммануэль Макрон выпил залпом бутылку пива. Соответствующее видео распространилось в Twitter пользователями, которые начали снимать этот момент прямой трансляции.

В финале плей-офф чемпионата Франции «Тулуза» обыграла команду «Ла-Рошель» со счетом 29:26. Сразу после матча президент Франции зашел в раздевалку к победителям и под их одобрительные крики залпом выпил пиво.

«Тулуза» стала чемпионом Франции уже в 22-й раз.

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Ранее, 27 мая, проведение финала чемпионата Англии по регби было сорвано. Причиной стала протестная акция представителей экодвижения Just Stop Oil. Двух мужчин вывели с поля сотрудники безопасности, после чего игра продолжилась. Активисты требовали прекратить выдачу новых лицензий на добычу полезных ископаемых в Великобритании.

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