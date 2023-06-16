Спортивные выходные с «Известиями»

Смешанные единоборства

Турнир Bellator 297. Вадим Немков — Йоэль Ромеро

На турнире в Чикаго самым интересным для россиян будет бой основного карда с участием одного из самых известных наших бойцов Вадима Немкова. Он проведет четвертую защиту титула чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Соперником будет кубинец Йоэль Ромеро.

В этом поединке 30-летний Немков считается фаворитом на фоне 46-летнего противника. Это будет первый бой Вадима с ноября. Также на турнире в рамках предварительного карда выступят еще пять российских бойцов. Тимур Хизриев готовится к поединку с ирландцем Ричи Смалленом, Рамазан Курамагомедов поборется с Джалилом Уиллисом из США, Никита Михайлов будет противостоять бразильцу Леандро Иго, Гаджи Рабаданов сразится с Питером Бейстом из Нидерландов, Имамшафи Алиев выйдет против американца Остина Вандерфорда.

16 июня: 01:00, начало; 05:30, основной кард. «Уинтраст-Арена» (Чикаго, США).

Теннис

Турнир WTA-250

Фото: Global Look Press/IMAGO/Mathias Schulz

В первую неделю после окончания «Ролан Гаррос» весь мировой теннис начал первые в сезоне турниры на травяных кортах, которые фактически будут подготовительными в преддверие июльского Уимблдона. Одно из таких соревнований проходит в нидерландском Хертогенбосхе. В ближайшие сутки там пройдут четвертьфиналы, до которых в женском одиночном разряде дошли россиянки Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Причем две последние могут устроить чисто российский полуфинал, если Александрова обыграет американку Эмину Бектас, а Самсонова пройдет белоруску Александру Саснович.

16 июня, 12:00, четвертьфиналы. 17 июня, 14:00, полуфиналы. 18 июня, 16:00. финал. Корт Autotron Rosmalen (Хертогенбосх, Нидерланды). Прямые трансляции на сайте WTA

Футбол

Товарищеский матч «Торпедо-БелАз» — молодежная сборная России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

У национальной сборной России сорвались июньский сбор и два товарищеских матча. Все из-за того, что один из двух соперников — сборная Камеруна — отказалась играть. Теперь мы главную команду своей страны увидим не раньше осени. Зато летом играет молодежная сборная. Ее состав будет существенно обновлен по сравнению с прошлыми матчами, так как по возрасту в ней теперь положено играть футболистам не старше 2004 года рождения.

Сменился в ней и главный тренер. Теперь команду возглавляет работавший с этими игроками на уровне юношеских сборных Иван Шабаров. Руководивший молодежкой предыдущие два цикла Михаил Галактионов теперь занят в «Локомотиве». Его бывшая команда поехала в Белоруссию, где 15 июля сыграла в Борисове с местной молодежной сборной, а в конце недели встретится в Жодино с местным клубом «Торпедо-БелАз».

18 июня, 18:30. Стадион «Торпедо» (Жодино). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»