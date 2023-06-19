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Такелажник техвзвода в полевых условиях отремонтировал четыре САУ «Гиацинт-С»
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Такелажник техвзвода в полевых условиях отремонтировал четыре САУ «Гиацинт-С»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Такелажник технического взвода младший сержант Никита Кондрулин восстанавливал военную и специальную технику, получившую повреждения в ходе боевых действий, когда артиллеристы сообщили о четырех вышедших из строя на боле боя самоходных артиллерийских установках (САУ) «Гиацинт-С». О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в понедельник, 19 июня, рассказали в Минобороны РФ.

В составе выездной ремонтной группы младший сержант Кондрулин выдвинулся на линию боевого соприкосновения для оперативного ремонта техники. В полевых условиях под регулярным огнем националистов с риском для жизни он оперативно ремонтировал, заменял узлы и агрегаты на четырех САУ «Гиацинт-С», утративших боеспособность из-за вражеского огня.

Благодаря самоотверженности и профессиональным навыкам младшего сержанта Кондрулина была обеспечена непрерывная работа артиллерийского подразделения российских военных.

В свою очередь, командир тактической группы полка радиационной, химической и биологической защиты майор Владимир Дуров работал над уничтожением легкобронированной и автомобильной техники противника и его живой силы. Он осуществлял корректировку огня тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», когда, ведя наблюдение, обнаружил выдвижение бронегруппы противника в сторону российских оборонительных рубежей.

Он оперативно передал информацию о перемещении бронетехники и мотопехоты боевиков, после чего было успешно нанесено огневое поражение по скоплению живой силы наступающего противника, в результате чего два бронетранспортера были уничтожены. Понеся потери, противник отступил.

Тем временем старший матрос Константин Матвеев в составе подразделения выполнял специальные задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. В ходе наступления он лично обнаружил и поразил из гранатомета блиндаж противника, уничтожив при этом до пяти националистов.

Чуть позже в составе дозора по окрестностям населенного пункта Матвеев обнаружил группу хорошо вооруженных боевиков, которые готовили нападение на российских военнослужащих. Старший матрос передал координаты артиллерии, что позволило своевременно уничтожить огневые точки националистов.

Своевременные действия старшего матроса Матвеева обеспечили основным силам стремительное наступление, в результате чего оборона боевиков была прорвана, а населенный пункт освобожден.

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Днем ранее, 18 июня, в Минобороны рассказали, как гвардии сержант Александр Лихачев в составе подразделения Воздушно-десантных войск охранял важный стратегический рубеж, когда с наблюдательного поста заметил гражданское лицо, фиксирующее позиции российских войск. Он задержал шпиона, который выдал ценную информацию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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