Сержант Лихачев задержал шпиона и обезвредил дрон со взрывным устройством

Гвардии сержант Александр Лихачев в составе подразделения Воздушно-десантных войск охранял важный стратегический рубеж, когда с наблюдательного поста заметил гражданское лицо, фиксирующее позиции российских войск. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в воскресенье, 18 июня, рассказали в Минобороны РФ.

Сержант Лихачев задержал нарушителя и передал в штаб подразделения, где на допросе задержанный выдал позиции действующих в данном районе ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) противника.

На следующий день Лихачев обнаружил зависший в воздухе квадрокоптер противника и тут же выстрелил из противодронного ружья, подавив каналы управления. В ходе осмотра дрона гвардии сержант обнаружил установленное на нем взрывное устройство и обезвредил его.

В свою очередь, подразделение сержанта Александра Мальцева несло боевое дежурство при обороне одного из освобожденных от украинских националистов населенных пунктов, когда сержант заметил наступление вооруженных групп противника с прикрываемого направления.

Доложив командованию, сержант Мальцев открыл огонь по наступающим националистам из штатного стрелкового оружия. Первым выстрелом он уничтожил вражеского гранатометчика и существенно снизил атакующий потенциал врага. Впоследствии все наступающие боевики были уничтожены. Так сержант Мальцев с сослуживцами пресекли попытку прорыва украинских диверсантов в населенный пункт.

Тем временем старший лейтенант Сурен Асланян с подчиненным подразделением находился на позициях батальонной тактической группы российских войск в районе одного из освобожденных населенных пунктов, когда противник обрушил артиллерийский огонь по оборонительным рубежам, после чего бросил в наступление пехоту.

Грамотно распределив личный состав по позициям, Асланян с подразделением вступили в бой, в ходе которого старший лейтенант заметил получившего тяжелое ранение сослуживца: рядом с ним разорвался артиллерийский снаряд.

Под непрекращающимся огнем Асланян вынес раненого военнослужащего из-под обстрела в безопасное место, оказал первую помощь, чем спас ему жизнь. После старший лейтенант вернулся в бой, который остановил противника на подступах к населенному пункту и не позволил прорвать оборону.

Днем ранее, 17 июня, в Минобороны рассказали, как командир отделения взвода разминирования инженерных войск сержант Дмитрий Андросов готовил к оборудованию переправы через водную преграду, когда враг обрушил на них огонь артиллерии. Несмотря на препятствия неприятеля, российские военные справились с боевой задачей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.