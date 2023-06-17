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Сержант Андросов помог сослуживцам возвести переправу под обстрелом врага

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Командир отделения взвода разминирования инженерных войск сержант Дмитрий Андросов занимался разминированием местности, готовил к оборудованию переправы через водную преграду, когда враг обрушил на них огонь артиллерии. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в субботу, 17 июня, рассказали в Минобороны РФ.

Противник, стремясь воспрепятствовать преодолению водоема российскими подразделениями, приступил к артиллерийскому и минометному обстрелу берега. Сержант Андросов, рискуя жизнью, закрыл своим бронеавтомобилем расчеты, наводящие переправу, от осколков разрывающихся боеприпасов.

После того, как военные инженеры под прикрытием Адросова возвели переправу, на своем бронеавтомобиле, получившем значительные повреждения, он вывез расчеты в безопасное место.

В свою очередь, радиотелефонист взвода связи гвардии сержант Андрей Руденко развертывал полевую линию военной связи между опорными пунктами подразделений. Прокладывая линию связи, он заметил вражеский разведывательный квадрокоптер, движущийся в направлении одного из опорных пунктов.

Благодаря своевременному докладу Руденко, российские бойцы успели укрыться в фортификационных сооружениях, а последовавший минометный обстрел позиций не нанес существенного вреда российским подразделениям. Часть линий связи всё-же получили повреждения.

Рискуя жизнью под огнем врага, сержант Руденко восстановил целостность линий связи, что позволило командованию оперативно координировать действия сил и средств в бою и подавить вражеские огневые позиции.

Кроме того, лейтенант Артем Малин в составе минометного расчета, получив разведданные об обстрелах одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских националистов, и выдвинулся на огневую позицию для подавления огня противника.

С помощью запущенного квадрокоптера он обнаружил расположение двух минометных расчетов противника и открыл огонь по целям. После нескольких выстрелов украинские боевики, используя БПЛА, скорректировали огонь по позиции расчета лейтенанта Малина.

Часть сослуживцев он отправил в укрытие, а сам, совместно со старшим наводчиком и заряжающим, не оставляя ранее занятой позиции, продолжил вести огонь и его корректировку по целям. Так военнослужащим удалось подавить вражеские минометные позиции.

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Днем ранее, 16 июня, в Минобороны рассказали, как подразделение, в составе которого действовал рядовой Заурбек Алагов, обороняло один из освобожденных от украинских националистов населенных пунктов. Внезапно противник попытался захватить утерянные рубежи и начал массированную артподготовку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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