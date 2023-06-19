Не газом единым

Знак качества «Сделано в РФ» должен стать своего рода добровольным клубом, участники которого будут маркировать продукцию яркой отличительной чертой. Например, указывать, что у товара есть патент, он экологично изготовлен либо создан в условиях энергоэффективности. Так видят концепцию бренда «Сделано в РФ» участники сессии, прошедшей 16 июня в рамках ПМЭФ. Эта тема становится всё более актуальной в условиях выхода страны на новые для себя рынки глобального юга, причем — с продуктами нового экспорта. И это уже не традиционные зерно, нефть, газ и «калашников», а нечто совершенно другое.

Продвижение и помощь

В мире развиваются очень жесткие кризисы: сначала страны проходили кризис ковидный, затем энергетический, добавила модератор сессии, телеведущая Ирада Зейналова. Очередное время перемен серьезно коснулось России, которую пытаются исключить из мировой связанности санкциями. Но страна не может развиваться лишь внутри себя, она должна взаимодействовать с другими, присутствовать на общем рынке. Это важно для развития и продвижения своего имиджа. В этой ситуации бизнес и государство должны сблизить свои позиции и понять: как эффективно продвигать страну за рубежом с помощью марки «Сделано в России», подчеркнула модератор.

— Сейчас, помогая компаниям выходить на новые зарубежные рынки, мы сталкиваемся с двумя системными проблемами, — рассказала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, выступая на сессии. — Первая — это отсутствие узнаваемости отечественных компаний: иностранцы не понимают, что кроме зерна и металла Россия изготавливает многие другие товары. Вторая проблема — это архаичное представление о стране и ее продукции.

Чтобы преодолеть такие препятствия, компаниям при работе за рубежом нужна постоянная маркетинговая поддержка, сейчас ее могут себе позволить только крупные предприятия, заметила эксперт. Поэтому власти активно развивают бренд «Сделано в России».

Цель этой концепции — сформировать среду, в которой разные векторы маркетинга будут дополнять друг друга. Так, например, продвижение имиджа страны и ее продукции в целом должно дополнять и усиливать рекламную активность компаний.

— «Сделано в России» — это знак качества! Его следует развивать по принципу добровольного клуба, у которого понятные и прозрачные правила вступления. Мы предлагаем, чтобы производители маркировали свою продукцию конкретными конкурентными преимуществами, — пояснила Вероника Никишина. Например, это может быть: наличие патента или экологичность производства, его энергоэффективность, надежность либо наличие промышленного дизайна. Плюс какое-то подтверждение этих качеств.

В таком клубе должна быть корпоративная культура: например, компании обязуются не мешать коллегам по цеху, добавила эксперт. РЭЦ со своей стороны сформирует сеть партнеров: например, Росстандарт, Росаккредитация, «Росконгресс» будут системно работать над созданием имиджа страны, его продвижения таким образом, чтобы дополнить усилия бизнеса.

Преимущества страны

Первый вице-премьер Андрей Белоусов уверен: прежде чем начать работу с брендом «Сделано в России», следует ответить на вопрос — какой смысл стоит за этой маркой? Об этом он сказал, выступая на сессии. Вариантов сейчас очень много — это может быть элемент имиджа России за рубежом, инструмент поддержки экспортеров, знак качества продукции, принадлежность к клубу избранных или часть маркетинга.

Чиновник подчеркнул, что такое наименование на товаре должно работать на его узнаваемость, причем не для отечественного потребителя, а для иностранного.

— Именно этот товар трогает в душе струны, которые для меня очень важны. Например, его производят без убийства животных или без вреда для экологии, с применением лучших социальных практик либо товар прошел всевозможные фильтры качества, — пояснил он.

Конкурентными преимуществами российской продукции могут и должны стать высокие стандарты и требования к продукции, уверен исполнительный директор группы компаний «Эфко» (масложировая промышленность) Сергей Иванов.

— Мы должны посмотреть, у какой страны самые высокие и жесткие требования, например, к продуктам питания, и внедрить их у себя. Это и станет нашим самым лучшим конкурентным преимуществом в мире, — сказал он, выступая на сессии. — В такой ситуации нам не нужен дополнительный маркетинг, высокие стандарты будут ассоциироваться с Россией. Купить российское будет значить купить лучшее.

Тем более россияне способны это сделать, уверен председатель общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. Как он сказал, выступая на сессии, Россия добровольно отдала свой внутренний рынок иностранным компаниям. «Это случилось потому, что мы не могли конкурировать с зарубежными марками», — добавил он. Но многие из этих брендов производят товары именно внутри России, это значит, что россияне все-таки умеют производить качественную продукцию.

Поэтому нам нужно перестать стесняться самих себя. Важно поверить в свои силы, пока мы в них не поверим, мы не сможем предложить миру свою продукцию, — уверен Алексей Репик. — У нас может быть здорово, вкусно и качественно, поэтому «Сделано в России» должен стать знаком качества, в который прежде всего верим мы сами.

С аналогичными проблемами концептуального определения сталкивались многие страны в мире. Так, к примеру, Франция не один год решала для себя этот вопрос, сказал глава фракции «Новых людей» Алексей Нечаев. Тогда в стране организовали группу экспертов, которые три года пытались ответить на вопрос: какая концепция у этой страны, какие смыслы стоят за ее товарами. И в конце концов они пришли к выводу о том, что главная ассоциация, концепция для их продукции — искусство жить. Россия может использовать аналогичный подход, крупнейшие компании на собственные средства могут устроить такой мозговой штурм и глобально ответить на вопрос: что же стоит за продукцией, которая сделана в России, в чем ее душа.