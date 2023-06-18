Мошенники украли 2 млн рублей у музейного смотрителя Эрмитажа

Около 2 млн рублей украли мошенники у смотрителя Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Об этом 18 июня сообщил телеканал «78».

Пострадавшая рассказала, что ей позвонили, представившись сотрудником Центробанка, и сообщили о якобы мошеннических схемах на банковском счете. Женщине предложили перевести денежные средства на другой счет. В итоге она отдала злоумышленникам 2 007 700 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в ситуации разбирается полиция.

Ранее, 13 июня, стало известно, что пенсионерка из Красноярска отдала мошенникам 14,3 млн рублей. Она взяла кредит и продала квартиру, чтобы перевести средства телефонным аферистам.