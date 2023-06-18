Водитель сбил ограду детской психбольницы в Санкт-Петербурге и скрылся

Водитель BMW наехал на ограду детской психиатрической больницы имени Мнухина в Санкт-Петербурге. Об этом 18 июня сообщил 78.ru.

Сообщение о ДТП поступило примерно в четыре утра. Водитель сбил забор территории больницы на улице Чапыгина, после чего скрылся, оставив транспортное средство.

После оформления аварии машина была эвакуирована. Сейчас продолжаются поиски управлявшего ею. По данным «78», ее владельцем является 27-летний предприниматель.

Ранее, 14 июня, в Обнинске Калужской области мотоцикл на большой скорости проехал на красный свет и сбил пешехода на переходе. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали, медики диагностировали у него закрытый перелом ноги и черепно-мозговую травму.