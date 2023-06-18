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Российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию на Украине
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Путин допустил привлечение гражданских специалистов к работе с военнослужащими
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СМИ сообщили о начале штурма захваченного отделения банка в Астане
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Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на запорожском направлении
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Под Магаданом вспыхнул лесной пожар
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Путин заявил о подтверждении на Украине его слов о потерях ВСУ в контрнаступлении
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Пушилин опроверг возможность Украины противостоять РФ без западного оружия
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МИД Китая назвал провокации США причиной возможного конфликта между странами
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Украинские войска нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани
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В конгрессе США предложили сократить средства Пентагона на ракеты для Украины
Происшествия
Беспилотник сбросил взрывные устройства в Белгородской области

Полиция вошла в здание банка в Астане

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