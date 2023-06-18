Пять российских туристов пострадали в ДТП в турецкой Анталье

В турецкой Анталье произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов в аэропорт. Об этом 18 июня сообщил телеканал TRT Haber.

Авария произошла на трассе D-400 возле города Илиджа. Автобус с 33 туристами врезался в припаркованный грузовик.

Водитель погиб на месте, пятеро пассажиров пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии. Раненые были доставлены в больницу в Манавгате, остальных отвезли в аэропорт.

Ранее, 16 июня, грузовик насмерть сбил проживавшую в Болгарии 61-летнюю россиянку на пешеходном переходе. Трагедия произошла в городе Айтос. Погибшая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.