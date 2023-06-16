Водитель грузовика насмерть сбил россиянку в Болгарии

Грузовик сбил постоянно проживавшую в Болгарии 61-летнюю россиянку на пешеходном переходе. Трагедия развернулась в городе Айтос на юге черноморского побережья страны, сообщается 16 июня на портале Off News.

Инцидент произошел примерно в 13:00. Погибшая пересекала дорогу на разрешающий сигнал светофора.

«От удара женщина скончалась на месте», — говорится в публикации.

1 апреля стало известно о том, что пятеро россиян пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в центральной части Кубы, двух из которых госпитализировали. При попытке избежать столкновения с грузовым автомобилем водитель автобуса не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Туристы возвращались в Варадеро после экскурсии.