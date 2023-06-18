Девушка впала в кому после ринопластики в частной клинике в Подмосковье

Девушка впала в кому после операции по коррекции носа в частной клинике «Жуковка» в Московской области. Об этом 18 июня сообщил источник «Известий».

«В данный момент находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких без сознания», — сообщил он.

По данным собеседника, пациенткой была 25-летняя Влада Антропова, активно ведущая свой Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

После хирургического вмешательства ей стало плохо, и ее госпитализировали в Москве.

Ранее, 25 апреля, стало известно о смерти канадского актера Сента фон Колуччи в возрасте 22 лет. У него произошло осложнение после многочисленных пластических операций. За прошедший год мужчина перенес 12 процедур по изменению внешности. Он пытался добиться сходства с Паком Чимином из k-pop-группы BTS.