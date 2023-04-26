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Канадский актер умер после 12 операций ради сходства со звездой k-pop

Канадский актер Сент фон Колуччи умер после 12 операций ради сходства со звездой k-pop
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Канадский актер Сент фон Колуччи скончался в возрасте 22 лет в результате осложнения одной из множества пластических операций. Об этом 25 апреля сообщила Daily Mail.

По словам пресс-секретаря актера, за прошедший год мужчина перенес 12 процедур по изменению внешности. Он пытался добиться сходства с Паком Чимином из k-pop-группы BTS.

Причиной смерти стали осложнения после хирургического вмешательства, которое артист перенес несколько месяцев назад. Колуччи разместил в челюсти имплант, после чего развилась инфекция. Инородное тело было изъято, но спасти жизнь пациенту не удалось, отмечает RT.

Пресс-секретарь Колуччи рассказал, что за прошедший год актер сделал подтяжку лица, век, бровей, уменьшил губы и провел еще несколько небольших операций. Изменения внешности обошлись ему в $220 тыс., пишет сайт aif.ru.

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