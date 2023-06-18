В Челябинске возбудили уголовное дело после убийства 9-летней девочки

В Челябинске расследуется уголовное дело после убийства девочки. Об этом 18 июня сообщили «РИА Новости» в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По предварительным данным, в убийстве заподозрили отца жертвы, который после преступления попытался свести счеты с жизнью. Сейчас он находится в больнице без сознания.

Источник агентства уточняет, что мать девочки в это время работала посуточно.

Накануне об этом происшествии писали «Известия». Сообщалось, что 41-летний мужчина убил малолетнюю дочь в Челябинске. Он набросился на девятилетнюю девочку с ножом, от полученных ран она скончалась. После убийства дочери челябинец попытался покончить с собой, но его спасли медики.