В России заканчиваются лимиты по льготной ипотеке

Лимиты по ипотеке с господдержкой израсходованы на 86% по объему выделенных средств и на 96% — по количеству выданных кредитов. Об этом «Известиям» рассказали в федеральной компании «Этажи», ссылаясь на данные ДОМ.РФ.



Такое сокращение остатков лимитов по ипотеке с господдержкой стало разогревать цены на первичном рынке, отметили эксперты.



«Ипотека с господдержкой сейчас вторая по популярности программа. При сохранении объемов выдачи существующих лимитов должно хватить до конца 2023 года», — рассказала руководитель ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.



По словам эксперта, ситуация с ценами на первичном рынке сейчас повторяет истории прошлых лет, когда подходили к концу сроки действия льготной ипотеки с господдержкой.



«Риск прекращения действия программы льготного кредитования и возникающая на рынке неопределенность всегда вызывают рост спроса, следом за ним растут цены — в некоторых крупных городах на особо востребованные квартиры за последние месяцы цены поднялись на 10–15%», — сказала Решетникова.



Но в целом по рынку средняя цена колеблется на уровне нулевых значений, добавила она.

15 июня глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала о быстром росте ипотеки, особенно с применением льготных программ. По ее словам, это может привести к росту рискованной ипотеки. В связи с этим регулятор может дополнительно ужесточить регулирование.

14 июня аналитики спрогнозировали рекордный рост объема выдачи ипотеки в РФ в 2023 году. Так, по оценке ВТБ, впервые в истории российского рынка заемщики оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей, что почти на треть превзойдет результат прошлого года и в пределах 10% — рекордные продажи 2021 года.