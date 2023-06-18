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В Амурской области в результате ДТП погиб подросток

Мужчина погиб в результате пожара в общежитии в Каменске-Уральском

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Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области
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В Каменске-Уральском Свердловской области вспыхнула квартира в пятиэтажном общежитии, в результате пожара погиб мужчина. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщило издание E1.RU со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, сигнал о пожаре на улице Белинского поступил 17 июня в 21:12 (19:12 мск). На место выехали 26 спасателей на шести пожарных машинах. Они вывели жильцов из здания, причем семерых эвакуировали с помощью спасательных устройств.

Пожар был полностью ликвидирован в течение получаса, площадь возгорания составила 30 кв. м.

В следственном управлении СК РФ по Свердловской области изданию сообщили, что по факту обнаружения тела на месте пожара проводится проверка. Точная причина смерти станет известна после судмедэкспертизы. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за неосторожности при курении.

Ранее, 17 июня, в центре Белгорода загорелась кровля жилого дома. По предварительным данным, загорелась котельная, располагавшаяся под декоративным куполом многоэтажки. Пожар продолжался более трех часов.

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