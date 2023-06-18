Актер Скурихин назвал Сапронова талантливым человеком

Актер театра и кино Игорь Скурихин назвал Дмитрия Сапронова талантливым актером с «сильной мужской харизмой». Таким мнением он поделился в разговоре с «Известиями» в воскресенье, 18 июня.

«Талантливый парень, он хороший мужик. Но, к сожалению, на съемках мне не довелось с ним пересечься. Он играл роли таких достаточно сильных персонажей. Он из тех актеров, у которых есть мужская харизма. Даже внешне. Смотришь на него — мужик», — сказал он.

По мнению Скурихина, многие актеры уходят раньше времени, потому что сгорают. И к тому же актеры постоянно находятся «в жутком стрессе», отметил он.

Он выразил близким и родным Сапронова соболезнования.

О смерти российского актера Дмитрия Сапронова стало известно 17 июня. Его не стало на 51-м году жизни. Причина смерти не раскрывается.