Умер актер из сериалов «Кухня» и «Карпов» Дмитрий Сапронов
В Москве умер российский актер Дмитрий Сапронов. Информация об этом 17 июня появилась на странице в социальной сети «ВКонтакте».
Актера не стало на 51-м году жизни. Причина смерти не раскрывается.
Прощание пройдет 18 июня в 10:30 мск на улице Будайской, дом 2, строение 13.
Дмитрий Сапронов окончил актерское отделение Петербургского университета культуры и искусства. Среди известных работ с его участием — сериалы «Кухня», «След», «Карпов».