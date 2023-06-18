Очевидцы рассказали о деталях гибели утонувшего в Москве подростка

Очевидцы рассказали «Известиям» в субботу, 17 июня, что погибший в Москве после прыжка в водоем подросток мог удариться об арматуру, торчавшую из дна водоема, либо у него свело ногу, из-за чего он не смог выплыть на берег.

«Прыгнули два друга. Один прыгнул — всё нормально. Потом второй прыгнул, и он, скорее всего, судорогу словил. Ноги, возможно. За ним поплыл. Он пытался, его друг, как-то вытащить, и не получилось», — рассказал один из очевидцев.

Однако он уточнил, что дно в этом месте глубокое, и подросток не мог удариться головой, а под тем деревом, с которого прыгали мальчики, находились арматура «и какой-то камень».

Девушка, присутствовавшая во время происшествия, рассказала, что погибшему могло не хватить воздуха, чтобы выплыть.

Ранее в этот день сообщили, что на водном объекте в поселке Рублево 15-летний юноша прыгнул в водоем с дерева, ушел под воду и не смог выплыть. Тело погибшего подняли на поверхность спасатели.