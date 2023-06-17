В Москве восстановлено движение поездов на серой ветке метро

На серой линии московского метро восстановили движение после сбоя. Для пассажиров открыты станции «Серпуховская» и «Тульская», передает телеканал «Известия». Ранее поезда не ходили на участке от «Нагорной» до «Серпуховской». Специалисты проверяли инфраструктуру. Для москвичей и гостей города были запущены 25 автобусов КМ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.