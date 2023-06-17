Экономика ФРГ в этом году столкнется со стагнацией, заявил 17 июня президент Федерации германской промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм в разговоре с агентством Bloomberg.

«Мы только что понизили наш прогноз… до 0%», — сказал он.

При этом, по его словам, мировая экономика вырастет на 2,7%.

«Это показывает, что мы отстаем», — добавляет Руссвурм.

Как пишет «Газета.Ru», ранее предполагалось, что экономика Германии продемонстрирует незначительный рост, но на фоне ряда факторов руководству BDI пришлось пересмотреть прогноз динамики ВВП.

В конце мая Федеральное статистическое ведомство (Destatis) сообщило, что ВВП ФРГ в I квартале 2023-го сократился на 0,3% по сравнению с уровнем за предыдущие три месяца.

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков в разговоре с «Известиями» отметил, что снижение ВВП Германии продолжится и будет носить постоянный характер. При этом он указал на проблемы в экономике и других западных стран.

По его мнению, решением этой проблемы может стать отмена антироссийских, антикитайских, антииранских, антисирийских и других санкций, а также возобновление нормального диалога и внешнеэкономической деятельности со всеми странами мира.