Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области, ранее затопленный после теракта на Каховской ГЭС. Об этом говорится 17 июня в паблике «Главное в Каховке и Новой Каховке» во «ВКонтакте».

«Сегодня боевики ВСУ вели массированный обстрел по гражданской инфраструктуре пгт Днепряны», — отмечается в сообщении.

Удары попали по улицам Корсунская и Набережная. Разрушены некоторые постройки, в результате ударов выбиты окна домов и автомобилей.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее в субботу украинские националисты выпустили 15 ракет по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Под обстрел попал Никитовский район города.

В ночь на 17 июня ВСУ выпустили по Горловке в ДНР пять ракет из реактивной системы залпового огня.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.