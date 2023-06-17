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ВСУ обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области

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Фото: vk.com/newkahovka_ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области, ранее затопленный после теракта на Каховской ГЭС. Об этом говорится 17 июня в паблике «Главное в Каховке и Новой Каховке» во «ВКонтакте».

«Сегодня боевики ВСУ вели массированный обстрел по гражданской инфраструктуре пгт Днепряны», — отмечается в сообщении.

Удары попали по улицам Корсунская и Набережная. Разрушены некоторые постройки, в результате ударов выбиты окна домов и автомобилей.

Погибших и пострадавших нет.

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Ранее в субботу украинские националисты выпустили 15 ракет по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Под обстрел попал Никитовский район города.

В ночь на 17 июня ВСУ выпустили по Горловке в ДНР пять ракет из реактивной системы залпового огня.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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