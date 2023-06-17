Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин назвал приоритетом развитие отношений РФ со странами Африки
Мир
Байден заявил о планах встретиться с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы
Мир
Во Франции в ходе акции против ж/д линии произошли столкновения с полицией
Мир
Участники делегации ЮАР прибывают в Константиновский дворец на встречу с Путиным
Происшествия
Жительница Макеевки пострадала при обстреле со стороны ВФУ
Мир
В украинском Кременчуге на предприятии произошла утечка аммиака
Мир
Минобороны Дании заявило о готовности передать F-16 Киеву при ряде условий
Мир
Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург
Мир
СМИ сообщили о визите главы МИД Саудовской Аравии в Иран
Общество
Следователи задержали фигуранта дела о столкновении танкеров на реке Лене
Мир
Во Франции задержали подозреваемого в покушении на Макрона
Армия
Российские силы нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ
Сюжет:

Директор Эрмитажа Пиотровский рассказал о работе по восстановлению Пальмиры

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 17 июня в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о том, как продвигается восстановление сирийской Пальмиры.

«Сейчас идет речь о реставрации усилиями российских ученых <...> реставрация Триумфальной арки <...> С самого начала ситуация была сложная, потому что Сирия находится в условиях санкций, и всякая работа России в Сирии воспринималась в международном сообществе так, с осторожностью», — сказал он.

В частности, по словам Пиотровского, в ЮНЕСКО не одобряли процедуру подготовки реставрации Пальмиры.

«Понятно, это всё идет не просто, но сейчас мы провели последние обсуждения в Дамаске с международным участием <...> материалы переданы в ЮНЕСКО <...> но в самой Пальмире тоже непросто <...> место еще не очень мирное, но я думаю, что, когда начнутся работы, будет уже мирно», — сказал он.

Пиотровский также напомнил о том, что Пальмира всегда была в «красивых развалинах» и в 30-е годы прошлого века ее пытались реставрировать, но действовали не всегда удачно.

«Мы могли видеть на фотографиях: арматура торчит, бетон. Сейчас как бы есть возможность немножко по-другому это реставрировать, мы создаем вместе с нашими сирийскими коллегами, европейским сообществом тот образ, который будет дальше Пальмиры, памятника одновременно высокого искусства», — добавил директор Государственного Эрмитажа.

Показали куЛАГ: чего ждать от возвращения Сирии в арабскую семью
И с чем на саммите лиги выступил Зеленский

В январе сообщалось, что в Сирии восстановили 130 статуй Пальмиры. В работе археологи использовали античный известняк, керамические амфоры, монеты, собранные в разных частях страны.

Город Пальмира, древние развалины которого один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии, перешел под контроль террористов в середине мая 2015 года.

Спустя два года Пальмира была возвращена под контроль правительства Сирии при поддержке российских военных. Однако террористы за это время уничтожили несколько древнейших статуй.

В марте 2022 года Эрмитаж заключил меморандум о сотрудничестве с департаментом музеев и древностей Сирии, чтобы в дальнейшем приступить к восстановлению Пальмиры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023