Директор Эрмитажа Пиотровский рассказал о работе по восстановлению Пальмиры

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 17 июня в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о том, как продвигается восстановление сирийской Пальмиры.

«Сейчас идет речь о реставрации усилиями российских ученых <...> реставрация Триумфальной арки <...> С самого начала ситуация была сложная, потому что Сирия находится в условиях санкций, и всякая работа России в Сирии воспринималась в международном сообществе так, с осторожностью», — сказал он.

В частности, по словам Пиотровского, в ЮНЕСКО не одобряли процедуру подготовки реставрации Пальмиры.

«Понятно, это всё идет не просто, но сейчас мы провели последние обсуждения в Дамаске с международным участием <...> материалы переданы в ЮНЕСКО <...> но в самой Пальмире тоже непросто <...> место еще не очень мирное, но я думаю, что, когда начнутся работы, будет уже мирно», — сказал он.

Пиотровский также напомнил о том, что Пальмира всегда была в «красивых развалинах» и в 30-е годы прошлого века ее пытались реставрировать, но действовали не всегда удачно.

«Мы могли видеть на фотографиях: арматура торчит, бетон. Сейчас как бы есть возможность немножко по-другому это реставрировать, мы создаем вместе с нашими сирийскими коллегами, европейским сообществом тот образ, который будет дальше Пальмиры, памятника одновременно высокого искусства», — добавил директор Государственного Эрмитажа.

В январе сообщалось, что в Сирии восстановили 130 статуй Пальмиры. В работе археологи использовали античный известняк, керамические амфоры, монеты, собранные в разных частях страны.

Город Пальмира, древние развалины которого один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии, перешел под контроль террористов в середине мая 2015 года.

Спустя два года Пальмира была возвращена под контроль правительства Сирии при поддержке российских военных. Однако террористы за это время уничтожили несколько древнейших статуй.

В марте 2022 года Эрмитаж заключил меморандум о сотрудничестве с департаментом музеев и древностей Сирии, чтобы в дальнейшем приступить к восстановлению Пальмиры.