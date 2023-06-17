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Суд отправил мужа актрисы Бабушкиной под домашний арест

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Замоскворецкий суд Москвы 17 июня отправил под домашний арест супруга актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»).

Вину Гацунаев не признал, от дачи показаний отказался.

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Автомобиль, в котором находились Бабушкина вместе с мужем, 16 июня остановили для проверки документов на улице Коровий Вал в центре столицы. По данным Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве, в ходе осмотра авто в салоне был найден сверток с наркотическим веществом.

Гацунаев после этого напал на сотрудника ДПС, а затем пару доставили в отделение полиции.

Вечером 16 июня в квартире Бабушкиной прошли обыски.

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