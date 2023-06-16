По адресу актрисы Бабушкиной проводятся обыски

По адресу актрисы Кристины Бабушкиной, известной по роли в сериале «Беспринципные», в пятницу, 16 июня, проводятся обыски. В распоряжении «Известий» появились кадры с места инцидента.

По данным «Известий», следователи и кинологи обследуют жилище актрисы на предмет запрещенных веществ.

Бабушкину вместе с мужем Андреем Гацунаевым задержали на улице Коровий Вал в центре Москвы ранее в этот день. Сотрудники ГИБДД остановили их машину для проверки документов. По данным главного следственного управления СК РФ по Москве, в ходе осмотра авто в салоне был найден сверток с наркотическим веществом. После этого Гацунаев напал на сотрудника ДПС, а затем пару доставили в отделение полиции.

В отношении ее супруга возбуждено уголовное дело. Гацунаев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»).

Запланированный на этот день спектакль «(Не)Идеальный Че» в Театре Ермоловой, в постановке которого задействована Бабушкина, был отменен.