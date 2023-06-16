Спектакль с Бабушкиной отменили после ее задержания в Москве

Спектакль «(Не)Идеальный Че», запланированный на 16 июня в Театре Ермоловой в Москве, отменен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы театра. Причина отмены спектакля не уточняется, но ранее сообщалось, что актрису Кристину Бабушкину, которая задействована в постановке, задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Средства за билеты будут возвращены автоматически на карту, которой были оплачены билеты. Мы уже отправили оповещение об отмене спектакля на электронный адрес, указанный при покупке билета», — говорится на сайте театра. Отмечается, что, если место на представление было куплено в кассе, необходимо оформить возврат на месте.

Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали в центре Москвы правоохранительные органы. Об этом стало известной 16 июня. Отмечалось, их автомобиль остановили сотрудники ГИБДД на улице Коровий Вал, чтобы проверить документы, после чего супругов доставили в отделение. Причина задержания не уточняется.