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Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Известная по сериалу «Беспринципные» актриса Кристина Бабушкина задержана в центре Москвы вместе с мужем сотрудниками правоохранительных органов. Об этом утром 16 июня сообщил источник «Известий».

Сообщается, что автомобиль 45-летней Бабушкиной остановили сотрудники ГИБДД на улице Коровий Вал.

«Правоохранители остановили машину, чтобы проверить документы. После этого вместе с мужем Бабушкину доставили в отделение», — рассказал источник.

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Ранее, 15 февраля, c актрисы Анны Большовой сняли обвинения в смертельном ДТП. В октябре 2022 года Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. Актриса сама вызвала скорую помощь и полицию, но спасти пострадавшую не удалось. Наказан будет сожитель погибшей — за оставление в опасности.

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