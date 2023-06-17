Около 200 млн записей о россиянах утекли в Сеть с начала 2023 года

По данным Роскомнадзора (РКН), с начала 2023 года было зафиксировано около 75 крупных утечек персональных данных, посредством которых в Сети оказалось более 200 млн записей о россиянах. Об этом в субботу, 17 июня, сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Порядка 75 крупных утечек данных зафиксировано в 2023 году. Мы пока говорим грубыми цифрами, но есть порядка 200 млн записей о россиянах, которые утекли в Сеть с начала 2023 года. Мы сейчас проводим по ним проверки», — сказал он.

Вагнер уточнил, что за прошлый 2022 год в Сети оказалось 600 млн записей о россиянах.

«В этом году пока 200 млн, значит, масштабы становятся меньше», — указал он.

Ранее, 16 июня, заместитель главы Минцифры РФ Александр Шойтов заявил, что кибератаки на Россию в настоящее время не ограничиваются DDoS-атаками, появились более сложные варианты, состоящие из нескольких этапов. По его словам, процесс такой атаки может продолжаться в течение нескольких месяцев или даже лет.

В тот же день также в рамках ПМЭФ глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский отметил, что его компания в этом году зафиксировала больше целевых атак на крупный бизнес и объекты инфраструктуры, чем годом ранее. Он добавил, что по всему миру такие атаки становятся всё более профессиональными.