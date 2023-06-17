В Красноярске задержали организатора наркопритона

Полицейские задержали содержателя наркопритона в Ленинском районе Красноярска. Об этом 17 июня сообщило Главное управление МВД России по Красноярскому краю.

«Сотрудники полиции выявили квартиру, в которой содержится наркопритон. По подозрению в его организации задержан 49-летний местный житель. Установлено, что подозреваемый систематически предоставлял квартиру, в которой проживал, наркозависимым лицам для употребления наркотических средств», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

В отношении 49-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Накануне, 15 июня, член Общественной палаты Московской области Илья Бирюков был задержан по подозрению в наркоторговле. В его автомобиле находился мефедрон, его общий вес превысил 3 кг. По данным полиции, он хотел незаконно сбыть наркотики в Москве и Подмосковье.