Члена Общественной палаты Подмосковья Бирюкова заподозрили в наркоторговле

Член Общественной палаты Московской области 30-летний Илья Бирюков задержан по подозрению в наркоторговле. Об этом 15 июня сообщил «Известиям» осведомленный источник.

В конце мая правоохранители остановили автомобиль Бирюкова в Новгородской области на 3-м км трассы Боровичи – Коегоща. Сотрудники ГИБДД досмотрели автомобиль и нашли в салоне три свертка из полимерных материалов. Внутри находилось вещество, которое направили на экспертизу.

Как продолжил источник, в автомобиле находился мефедрон, его общий вес превысил 3 кг.

По данным полиции, председатель общественной организации «Активный житель Подмосковья» хотел незаконно сбыть наркотики в Москве и Подмосковье. Он купил наркотики в Ленинградской области и забрал их из тайника.

Против фигуранта возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт и пересылку наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.

Бирюков ранее был помощником депутата Госдумы на общественных началах. С 2021 года он вошел в Общественную палату Подмосковья.

В начале июня в Москве задержали чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова, при нем были обнаружены наркотики в значительном размере. Мужчина пояснил, что запрещенные вещества предназначались для личного употребления.

Спортсмена доставили в отдел полиции и взяли обязательство о явке.