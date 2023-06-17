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Мантуров заявил о принятии всех мер по реализации плана по импортозамещению в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Меры по реализации планов по импортозамещению уже приняты, рабочие механизмы утверждены. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил «Известиям» глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Механизмы обеспечивают сегодня эффективную реализацию тех планов по импортозамещению, которые были утверждены. То есть всё, что нужно для того, чтобы реализовывать все эти масштабные планы, сформировано», — заявил он.

Мантуров добавил, что на данный момент по широкому перечню отраслей многое теперь зависит от инициативы бизнеса, так как со стороны государства все необходимые меры приняты.

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Ранее, 14 июня, в «Ростехе» сообщили, что на летно-испытательную станцию передан первый опытный образец самолета Sukhoi Superjet NEW (SSJ-NEW) — полностью импортозамещенная версия самолета Superjet 100 (SSJ-100). После полета его представят Росавиации для проведения сертификационных испытаний.

7 июня в Минпромторге сообщили об импортозамещении автоэлектроники. Замглавы ведомства Василий Шпак рассказал, что российские предприятия импортозаместили электронные блоки управления, жгутовую продукцию, разъемы для нее и частично датчики, которые используются в производстве автомобилей.

В этот же день Шпак анонсировал поставки отечественных антиблокировочных систем (ABS). Они начнут поступать в автоконцерны с 1 июля.

Ранее, 28 апреля, Минпромторг заявил о полном импортозамещении алюминиевых банок в России. До этого около 70% этого продукта были американского производства.

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