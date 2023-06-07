Минпромторг рассказал об импортозамещении автоэлектроники

Российские предприятия импортозаместили электронные блоки управления, жгутовую продукцию, разъемы для нее и частично датчики, которые используются в производстве автомобилей, сообщает 7 июня «РИА Новости» со ссылкой на замглавы Минпромторга Василия Шпака.

«В марте 2022 года совместно с автопроизводителями и производителями радиоэлектроники было принято решение о переходе на санкционно-стойкие электронные блоки управления и унификации базовых радиоэлектронных компонентов с последующим использованием российских компонентов… Таким образом, данными решениями удалось избежать остановки конвейеров», ― заявил замглавы Минпромторга.

Также Шпак отметил, что наибольший вклад в импортозамещение автомобильных комплектующих вносят такие компании, как «Автоком», «Автоэлектроника» и «Автоприбор».

Правительство РФ утвердило 2 июня измененный список неисправностей, при наличии которых нельзя пользоваться автомобилем. В частности, в постановлении правительства детализованы требования к тормозным системам, рулевому управлению, а также внешним световым приборам и двигателю. Теперь их можно толковать однозначно.

Кроме того, постановление устанавливает дополнительные требования к автобусам. Согласно документу, этот транспорт нельзя использовать, если он имеет сквозную коррозию и разрушения пола в салоне.