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Минпромторг рассказал об импортозамещении автоэлектроники

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Российские предприятия импортозаместили электронные блоки управления, жгутовую продукцию, разъемы для нее и частично датчики, которые используются в производстве автомобилей, сообщает 7 июня «РИА Новости» со ссылкой на замглавы Минпромторга Василия Шпака.

«В марте 2022 года совместно с автопроизводителями и производителями радиоэлектроники было принято решение о переходе на санкционно-стойкие электронные блоки управления и унификации базовых радиоэлектронных компонентов с последующим использованием российских компонентов… Таким образом, данными решениями удалось избежать остановки конвейеров», ― заявил замглавы Минпромторга.

Также Шпак отметил, что наибольший вклад в импортозамещение автомобильных комплектующих вносят такие компании, как «Автоком», «Автоэлектроника» и «Автоприбор».

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Правительство РФ утвердило 2 июня измененный список неисправностей, при наличии которых нельзя пользоваться автомобилем. В частности, в постановлении правительства детализованы требования к тормозным системам, рулевому управлению, а также внешним световым приборам и двигателю. Теперь их можно толковать однозначно.

Кроме того, постановление устанавливает дополнительные требования к автобусам. Согласно документу, этот транспорт нельзя использовать, если он имеет сквозную коррозию и разрушения пола в салоне.

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