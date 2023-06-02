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В РФ утвердили список неисправностей для запрета эксплуатации автомобиля

МВД: утвержден измененный список неисправностей для запрета эксплуатации автомобиля в России
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Правительство РФ утвердило измененный список неисправностей, при наличии которых нельзя пользоваться автомобилем. Об этом 2 июня говорится в сообщении на сайте МВД России.

«Правительством Российской Федерации принято постановление, вносящее изменения в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

В частности, в постановлении правительства детализованы требования к тормозным системам, рулевому управлению, а также внешним световым приборам и двигателю. Теперь их можно толковать однозначно.

Кроме того, постановление устанавливает дополнительные требования к автобусам. Согласно документу, этот транспорт нельзя использовать, если он имеет сквозную коррозию и разрушения пола в салоне.

В документе, помимо этого, конкретизируются способы выявления неисправностей автотранспорта. Речь идет о визуальном контроле или осмотре с обязательным использованием средств технического диагностирования.

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Постановление вступит в силу 1 сентября 2023 года.

В конце 2020 года МВД подготовило законопроект по контролю за неисправными автомобилями. Документ предусматривает возможность запрета эксплуатации автомобилей, имеющих серьезные неисправности, которые «создают угрозу безопасности дорожного движения».

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