Чернышов прокомментировал слова Путина о помощи российскому бизнесу

До конца этого года будут приняты меры для развития бизнеса в России, чтобы выстроить новую архитектуру социальных взаимоотношений между работниками и государством. Об этом заявил «Известиям» заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов в пятницу, 16 июня, после выступления президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Работники и государство вместе будут выстраивать новую архитектуру социальных взаимоотношений: увеличение зарплат, уменьшение налогов, дополнительные возможности для того, чтобы бизнес быстрее развивался как можно скорее, меры прямо сегодня, меры до конца этого года», — поделился Чернышов.

По его словам, долгое время говорилось о том, что бизнес в России должен быть социально ориентированным, но только в этом году примут меры, которые должны будут вступить в действие с 1 января следующего года. Он также добавил, что сегодняшнее выступление президента отличается решительностью.

«Здесь решительные меры, которые здесь и сейчас позволят людям заработать деньги, конкретным людям, конкретным рабочим на конкретных заводах эти меры позволят увеличить заработную плату», — прокомментировал вице-спикер слова президента.

Чернышов отметил, что на форуме обсуждались системные проблемы, которые не решались в России долгое время. Он подчеркнул, что сейчас обсуждение проблем ведется открыто, а также сразу находятся решения.

«Сегодня университеты и институты, корпорации, заводы, частные предприниматели, мелкие лавочники и большие серьезные предприятия огромных размеров решают одну главную задачу, как развивать страну, и это замечательно», — резюмировал Чернышов.

В этот же день в рамках ПМЭФ представители власти, гостиничного и туристического бизнеса обсудили развитие автотуризма в России. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал это федеральной задачей. Уже в этом году появится концепция развития этого направления.

Также в пятницу Владимир Путин заявил о необходимости свести к минимуму наказания бизнеса по «резиновым» статьям и убрать проверки предпринимателей непрофильными органами. Он поручил правительству вместе с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел дополнительно закрепить эту норму в законодательстве и строго отслеживать ее выполнение.

Кроме того, Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям во время режима моратория. По его словам, это станет шагом навстречу российским предпринимателям.