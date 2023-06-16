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Вице-премьер Чернышенко назвал развитие автотуризма в РФ федеральной задачей

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Фото: РОСКОНГРЕСС/Игорь Родин
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На специализированной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 16 июня, представители власти, гостиничного и туристического бизнеса обсудили развитие автотуризма. Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, развитие данного направления стало федеральной задачей.

Уже в 2023 году по поручению президента РФ Владимира Путина появится концепция развития автомобильного туризма.

«Развитие автомобильного туризма является такой задачей федеральной масштаба, которая потребует оркестровку всех сторон, всех субъектов, и тогда мы уже точно эту задачу решим. Президент поддержал такой подход, и в рамках новой концепции мы, конечно, должны очень четко определить необходимые условия для развития автотуризма», — сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что для этого нужна инфраструктура и эффективная модель управления.

В ходе обсуждения на ПМЭФ генеральный директор АО «Новое сервисное бюро», управляющего объектами в области гостеприимства, Игорь Большаков отметил, что в последние годы очень сильно изменилась ситуация с дорогами.

«Мы строились еще в 2017 году, когда дороги там были плохие. Сейчас, за последние два-три года, ситуация с дорогами действительно сильно выровнялась. И мы это видим из года в год, с учетом того что трафик наш растет», — добавил топ-менеджер.

Лучшие практики автотуризма в России действительно есть, одной из них стала гостиничная инфраструктура «Точка на карте». Она уже стала лидирующей на северо-западе страны.

По итогам 2022 года отели сети посетили более 80 тыс. гостей. Четыре гостиницы находятся в самых живописных местах Ленинградской области и Карелии вокруг Ладожского озера и подходят как для остановки в путешествии по северу России, так и для самостоятельного маршрута по Ладоге.

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Ранее в пятницу «Роснефть» и Комитет по туризму Москвы подписали соглашение по популяризации различных видов туризма, в том числе автомобильного. Меморандум предполагает сотрудничество в целях «продвижения туристического потенциала города Москвы на объектах сети АЗС «Роснефть».

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