«Роснефть» и Мостуризм договорились о продвижении внутреннего туризма

«Роснефть» и Комитет по туризму города Москвы планируют совместно работать в целях популяризации различных видов туризма, в том числе автомобильного. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве.

Согласно документу, стороны будут взаимодействовать по вопросу развития туристических маршрутов и автомобильных туров из российских регионов в столицу.

Кроме того, как рассказали нефтяной компании, меморандум предполагает сотрудничество в целях «продвижения туристического потенциала города Москвы на объектах сети АЗС «Роснефть». Для этого планируется проведение «совместных мероприятий, направленных на повышение общего уровня комфорта туристов», в том числе и на автозаправках, добавили в пресс-службе.

Розничная сеть «Роснефти» является крупнейшей в стране по количеству АЗС. В общей сложности компания управляет около 3 тыс. автозаправочных станций в России, Белоруссии, Киргизии и Абхазии. На АЗС работают магазины, кафе, аптечные пункты. На некоторых заправках компании, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, работают фудтраки (передвижные торговые точки).