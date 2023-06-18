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Финансовый консультант рассказала о вариантах вложения 100 тыс. рублей

Финансовый консультант Волкова: 100 тыс. рублей можно инвестировать в облигации и акции
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала «Известиям» 18 июня, куда можно вложить 100 тыс. рублей.

Во-первых, по ее словам, инвестировать можно в облигации и акции.

«Даже если человек не обладает специальными знаниями, про них он точно слышал. Здесь на такую сумму можно составить даже диверсифицированной портфель, в котором будут как консервативные инструменты (облигации со средней доходностью 10% годовых), так и акции. Туда же можно добавить драгоценные металлы — серебро и золото», — отметила она.

При этом эксперт сказала, что можно инвестировать исключительно в облигации, если портфель низкорисковый, или, наоборот, купить только акции, если инвестор не боится рисков.

Кроме того, можно вложить всю сумму в драгметаллы в зависимости от целей, задач и срока, на который будут эти средства «отправлены в работу».

«Как вариант — рассмотреть инвестиции в криптоактивы, где также можно составить диверсифицированной портфель из популярных монет (биткоин, эфириум), а также альткоинов, которые имеют большой потенциал роста. Криптоактивы могут быть частью портфеля либо же он будет полностью состоять из них», — добавила Волкова.

Она также не исключила вложения такой суммы денег в недвижимость.

«Что это может быть? Например, кладовые или парковочные места. Речь, конечно, не о Москве или Санкт-Петербурге. Мы говорим о региональных городах, где этой суммы будет достаточно для покупки таких объектов. Главное — провести аналитику и выбрать варианты с потенциалом роста. Так, парковки при хорошем расположении могут давать до 50% [дохода] на вложенный капитал в течение года», — сказала финансовый консультант.

Также можно использовать 100 тыс. рублей для совместных инвестиций, например, в ту же недвижимость. Или же деньги можно инвестировать в чужой бизнес. Как сообщила эксперт, предприниматели привлекают средства в любом количестве с доходностью от 20% годовых и более.

«Поэтому сегодня инвестировать 100 тыс. рублей действительно есть куда. Было бы желание. Ну и, конечно, делать это нужно на основании знаний, и тогда вы максимально минимизируете риски потери вложенных денег», — заключила Волкова.

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Ранее, 13 июня, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям» об инвестициях в золото. По его словам, покупка такого драгоценного метала оправданна, если он приобретается с целью долгосрочного удержания. Инвестировать в него можно разными способами: покупать физический драгметалл или же «безналичное» золото.

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