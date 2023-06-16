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На западе Франции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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На западе Франции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 18:38 (19:38 мск) в 15 км к северу от коммуны Сюржер, население насчитывает 5,8 тыс. жителей. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.

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Накануне, 15 июня, землетрясение магнитудой 7,2 было зафиксировано в Тихом океане недалеко от берегов островного государства Фиджи и Королевства Тонга. Жители ближайших районов ощущали легкие подземные толчки. Угроза цунами не объявлялась.

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