Землетрясение магнитудой 7,2 произошло вблизи берегов Фиджи и Тонга

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано в Тихом океане недалеко от берегов островного государства Фиджи и Королевства Тонга. Об этом в четверг, 15 июня, сообщается на сайте Геологической службы США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 291 км северно-восточнее города Нукуалофа, который является столицей Королевства Тонга. Очаг залегал на глубине 167 км.

Отмечается, что жители ближайших районов ощущали легкие подземные толчки.

Угроза цунами не объявлялась.

4 июня землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в море Банда у побережья Индонезии. Согласно информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 281 км к юго-западу от города Туала, очаг залегал на глубине 106 км. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.