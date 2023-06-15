Землетрясение магнитудой 7,2 произошло вблизи берегов Фиджи и Тонга
Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано в Тихом океане недалеко от берегов островного государства Фиджи и Королевства Тонга. Об этом в четверг, 15 июня, сообщается на сайте Геологической службы США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 291 км северно-восточнее города Нукуалофа, который является столицей Королевства Тонга. Очаг залегал на глубине 167 км.
Отмечается, что жители ближайших районов ощущали легкие подземные толчки.
Угроза цунами не объявлялась.
4 июня землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в море Банда у побережья Индонезии. Согласно информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 281 км к юго-западу от города Туала, очаг залегал на глубине 106 км. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.