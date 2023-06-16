Бельгия решила передать Украине списанные 10 лет назад БТР М-113

Бельгия одобрила передачу Украине гусеничных бронетранспортеров (БТР) М-113 для перемещения личного состава на сумму до €11 млн. Это уже 15-й пакет военной помощи Киеву, сообщает в пятницу, 16 июня, RTBF со ссылкой на министра обороны Людивин Дедондер.

Речь идет о бронемашинах, которые были сняты с вооружения бельгийской армии более десяти лет назад.

«Минобороны страны передаст эти бронетранспортеры после того, как они будут приведены в рабочее состояние», — говорится в публикации.

При этом количество передаваемых машин не называется.

Правительство Бельгии также дало согласие на закупку и поставку снарядов калибра 105 мм на сумму €32 млн. Боеприпасы будут закуплены у бельгийских оборонных предприятий. Затем в кратчайшие сроки они будут поставлены Украине.

Комментируя это решение, министр напомнила, что военная помощь Киеву, поставляемая Бельгией, осуществляется в рамках координации между государствами, входящими в контактную группу по обороне Украины.

«Поддержка Украины — это не соревнование между странами-партнерами, а результат согласованного подхода, направленного на максимально возможное удовлетворение потребностей Киева. Этот новый пакет помощи полностью соответствует такой логике», — уточнила она.

Ранее, 9 июня, Дедондер заявила, что несмотря на расследование случаев использования бельгийского оружия во время атаки на Белгородскую область, Бельгия продолжит поставлять его Украине. Она также указала, что к этому моменту Бельгия передала Украине оружие на общую сумму €274 млн и обучила 700 украинских военных.

При этом Le Soir 4 июня сообщила, что МИД и минобороны Бельгии «при первой возможности» потребуют у Киева объяснений, касающихся использования транспорта и оружия из США, Польши, Чехии и Бельгии украинскими диверсантами во время атаки на Белгородскую область в конце мая.

Бельгия и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.