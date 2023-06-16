Путин заявил, что применение ядерного оружия возможно в случае угрозы существованию России

Россия будет использовать все силы и средства в случае угрозы существованию страны. Об этом заявил 16 июня президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности, и вот в этом случае, конечно, мы все силы и средства <...> будем использовать», — ответил Путин на вопрос о гипотетической возможности использования ядерного оружия.

Российский президент также отметил, что, во-первых, в настоящее время нет необходимости применения ядерного оружия. Во-вторых, по словам Путина, сам факт рассуждения на эту тему снижает возможность порога применения оружия.

В мае директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Вашингтон считает маловероятным применение Москвой ядерного оружия на Украине

За месяц до этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что Москва никому не угрожает ядерной войной, утверждения об обратном являются пропагандой.

Россия 24 февраля 2022-го начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.