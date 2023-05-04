В США назвали маловероятным применение Россией ядерного оружия на Украине

Вашингтон считает, что применение Москвой ядерного оружия на Украине маловероятно. Об этом в четверг, 4 мая, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в конгрессе.

«Это крайне маловероятно. Такова наша текущая оценка», — приводит ее слова агентство Reuters.

Ранее, 20 апреля, бывший разведчик США Скотт Риттер сказал, что Россия способна победить Украину без применения ядерного оружия даже при полной мобилизации второй стороны.

В начале апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что Москва никому не угрожает ядерной войной, утверждения об обратном являются пропагандой. По его словам, ядерная доктрина России предусматривает несколько сценариев, при которых может быть применено ядерное оружие. Небензя подчеркнул, что «сейчас определенно не та ситуация», которая была бы предусмотрена документом.

Вместе с тем еще в августе 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш указал на высокий риск ядерного конфликта в мире. По его словам, обладающие ядерным оружием страны должны заверить неядерные государства в том, что не будут применять или угрожать применением ядерных вооружений против них.

Россия 24 февраля 2022-го начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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