События недели в фотографиях: ПМЭФ, йоги и таксисты

В Санкт-Петербурге прошел традиционный Международный экономический форум (ПМЭФ). Центральным событием стало выступление президента России Владимира Путина. Что еще важного произошло в мире в последние дни — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Продолжаются спасательные мероприятия в регионах России, пострадавших после диверсии ВСУ на плотине Каховской ГЭС
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Фото: REUTERS/International Atomic Energy Agency
Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС и оценил состояние станции
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Фото: РИА Новости/Александр Сухов
В Мариуполе открылся пляжный сезон
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
Таксисты в Барселоне вышли на демонстрацию протеста против решения Европейского суда ограничить число машин, работающих через интернет-приложения
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Ярослав Чингаев
Культурный центр имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии в Москве в рамках девятого Международного дня йоги в музее-заповеднике «Царицыно» провел уроки этого древнего искусства
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Циклон «Бипарджой» обрушился на прибрежные районы Индии и Пакистана. Разрушены дома, уничтожены зеленые насаждения, эвакуировано около 180 тыс. жителей
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Фото: Global Look Press/Xinhua/He Hongfu
В преддверии всекитайского фестиваля лодок-драконов, который будет отмечаться 22 июня, в провинции Хунань прошли предварительные соревнования
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Фото: REUTERS/Eurokinissi
У берегов Греции потерпело крушение судно с мигрантами из Северной Африки. Точное число пострадавших неизвестно, счет погибших может идти на десятки, сотни людей пропали без вести
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