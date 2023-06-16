Котяков рассказал о праздничных выходных для россиян в 2024 году
Глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков в пятницу, 16 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал «Известиям» о праздничных выходных днях в 2024 году.
По его словам, в ближайшие дни выйдет проект постановления, в котором будут указаны даты праздничных выходных на 2024 год. Министр отметил, что ведомство старалось сделать так, чтобы сохранился баланс между Новым годом и днем Победы, так как сегодня с одной стороны звучат призывы о сокращении новогодних праздников, а с другой — о сокращении майских праздников.
Майские праздники министерство планирует «концентрировать», а на 23 февраля и 8 марта россиян ожидают три выходных дня, так как обе даты выпадают на пятницу, после которой следуют выходные.
Что касается новогодних праздников, Котяков выразил уверенность, что они продлятся как минимум до 8 января.
Расписание праздничных выходных дней на майские праздники пока не утверждено, добавил он.
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