Краснокнижные пеликаны вновь вернулись в Омскую область

Краснокнижные кудрявые пеликаны вновь вернулись в Омскую область, куда прилетают уже на протяжении 30 лет. Пернатые поселились на временных островах сети водоемов Крутинского района, сообщил в соцсетях глава регионального минприроды Илья Лобов.

«После сброса воды в озерах до нормального подпорного уровня, определенного наукой, природа вновь создала комфортные для птиц условия. Сплавни садятся на мель и создают острова, где и селятся пеликаны», — сказал министр, его цитату приводит ИА «Город55».

Так, сотрудники ведомства заметили краснокнижных пеликанов на озере Тенис. Птицы уже отложили яйца и ждут новое потомство, отмечает ИА «Омскрегион».

Ранее в июне сообщалось, что у Сабуровской крепости под Орлом появились пернатые стражи. Чета аистов свила гнездо на верхушке водонапорной башни.