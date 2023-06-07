Пернатый страж появился у Сабуровской крепости под Орлом

Возле комплекса зданий под Орлом, известного как Сабуровская крепость, поселилась чета аистов. Птицы свили гнездо на верхушке водонапорной башни, их заснял настоятель расположенного неподалеку Свято-Михайло-Архангельского храма села Сабурово.

«Сезонный страж Сабуровский. Из года в год прилетает, охраняет подступы к крепости», — написал священнослужитель, его слова приводит InfoOrel.ru.

Как отмечает издание, когда один из аистов стоит в гнезде, он выглядит как стражник древних развалин.

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