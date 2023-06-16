Турагент назвал альтернативу турецким курортам

Для россиян лучшей альтернативой турецким курортам, если они оказались не по карману, является Абхазия. Для жителей некоторых городов России более выгодной будет поездка в Таиланд, заявил 16 июня в разговоре с «Известиями» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

«Абхазия намного дешевле, не нужен загранпаспорт, не нужна иностранная валюта. Пожалуйста, вот мой совет — если Турция не по карману, то это Абхазия», — заявил Мкртчян.

При этом он отметил, что жители городов, которые находятся восточнее Красноярска (Иркутск, Владивосток, Хабаровск и др.), могут приобрести путевки в Таиланд по цене ниже, чем в других городах.

Мкртчян объяснил это тем, что цены на авиабилеты и путевки по России не одинаковы, а зависят от того, насколько в том или ином городе развита конкуренция в сфере туризма. И в плане поездок в Таиланд более выгодные цены можно встретить как раз в тех городах, которые он назвал.

То же самое, по его словам, можно сказать о городах, которые западнее Красноярка, но в отношении путевок в Турцию.

Ранее в этот день пермские туроператоры рекомендовали туристам не ждать скидок на летний отдых в Турции, так как их попросту может не быть. Об этом один из местных туроператоров сообщил у себя в соцсетях.

6 июня Мкртчян сообщил, что турецкие отели и авиакомпании подняли цены для российского рынка, оставив их прежними для европейцев. Он отметил, что местный турбизнес понимает безальтернативность отдыха в Турции для россиян, которые больше не могут поехать на море на Кипр, в Грецию и другие европейские страны.