Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД заявили о желании Запада иметь эксклюзив на разрешение украинского конфликта
Мир
Путин заявил о вовлечении НАТО в конфликт на Украине
Мир
NRK узнал о просьбе Байдена к генсеку НАТО остаться на посту еще на год
Армия
Балицкий заявил о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону на запорожском фронте
Общество
Пребывание иконы «Троица» в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля
Политика
Путин на ПМЭФ почтил память Берлускони минутой молчания
Мир
Барабанщик Rammstein высказал мнение о скандале с Линдеманном
Мир
СМИ сообщили о блокировке в самолете прилетевшей в Польшу делегации президента ЮАР
Мир
Матвиенко указала на исчерпание лимита терпения России в вопросе зерновой сделки
Экономика
Путин опроверг намерение дедолларизировать российскую экономику
Мир
Берлин анонсировал масштабные учения стран НАТО в Прибалтике в 2025 году
Экономика
Минпромторг и «Рэнера» заключили контракт с Калининградской областью

Турагент назвал альтернативу турецким курортам

Турагент Мкртчян: лучшей альтернативой Турции для россиян является Абхазия
0
Фото: Global Look Press/Russian Look/Photoagency Interpress
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для россиян лучшей альтернативой турецким курортам, если они оказались не по карману, является Абхазия. Для жителей некоторых городов России более выгодной будет поездка в Таиланд, заявил 16 июня в разговоре с «Известиями» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

«Абхазия намного дешевле, не нужен загранпаспорт, не нужна иностранная валюта. Пожалуйста, вот мой совет — если Турция не по карману, то это Абхазия», — заявил Мкртчян.

При этом он отметил, что жители городов, которые находятся восточнее Красноярска (Иркутск, Владивосток, Хабаровск и др.), могут приобрести путевки в Таиланд по цене ниже, чем в других городах.

Мкртчян объяснил это тем, что цены на авиабилеты и путевки по России не одинаковы, а зависят от того, насколько в том или ином городе развита конкуренция в сфере туризма. И в плане поездок в Таиланд более выгодные цены можно встретить как раз в тех городах, которые он назвал.

То же самое, по его словам, можно сказать о городах, которые западнее Красноярка, но в отношении путевок в Турцию.

Ранее в этот день пермские туроператоры рекомендовали туристам не ждать скидок на летний отдых в Турции, так как их попросту может не быть. Об этом один из местных туроператоров сообщил у себя в соцсетях.

«Золотые» дали: избыток авиарейсов в Турцию не привел к снижению цен
Отдых в этой стране подорожал на 30% по сравнению с прошлым годом

6 июня Мкртчян сообщил, что турецкие отели и авиакомпании подняли цены для российского рынка, оставив их прежними для европейцев. Он отметил, что местный турбизнес понимает безальтернативность отдыха в Турции для россиян, которые больше не могут поехать на море на Кипр, в Грецию и другие европейские страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023