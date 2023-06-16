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Пранкеры Вован и Лексус разыграли губернатора Аляски

Пранкеры Вован и Лексус разыграли губернатора Аляски, сказав ему, что Россия хочет вернуть регион
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Фото: commons.wikimedia.org
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в рамках деловой сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Арктика — территория диалога» презентовали эксклюзивные «арктические пранки». Информацией об этом они поделились с «Известиями» 16 июня.

Пранкеры разыграли губернатора Аляски Майка Данливи от имени высокопоставленного американского чиновника, сказав ему, что Россия готовит кампанию в Вашингтоне по воссоединению с регионом.

«Это происходит прямо сейчас! Как раз у нашего посольства концерт русских исполнителей. Один из них требует возвращения Аляски в Россию. Более того, он собирается к вам, чтобы организовать сатанинские пляски. Его зовут Николай Расторгуев», — сказали пранкеры.

Данливи принял к сведению информацию, обещал передать информацию «куда следует» и даже записал фамилию Расторгуева по буквам.

Кроме того, Вован и Лексус рассказали, как дозвонились до представителя норвежского правительства Мортена Хоглунда, возглавляющего комитет старших должностных лиц Арктического совета. Пранкеры от имени Африканского союза указали Хоглунду на малое количество чернокожих людей в Арктическом совете, а также на дискриминацию чернокожих из числа малочисленных коренных народов и недостаток представителей ЛГБТ-сообщества.

«Я приму это к сведению. <...> Согласен о необходимости обеспечить инклюзию для всех. Принимаю к сведению данную цель и задачу по поводу 20% от состава организации из числа афроамериканцев», — пообещал Хоглунд.

Кроме того, он предположил, что необходимые показатели представителей ЛГБТ-сообществ уже достигнуты, однако такой статистики у него нет.

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ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что Вован и Лексус поговорили от лица Порошенко с бывшим президентом Франции Франсуа Олландом. Олланд начал разговор с того, что признал Евросоюз и Францию полноценными участниками конфликта на Украине. По его словам, это отрицается для того, чтобы боевые действия не вышли за пределы страны. Экс-президент также заявил, что Украина не должна вести мирные переговоры, пока способна вести боевые действия.

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