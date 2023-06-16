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Пресс-секретарь МИД Турции Бильгич назначен послом в России

Anadolu: Пресс-секретарь МИД Турции Бильгич назначен послом страны в России
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ozge Elif Kizil
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Пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич назначен послом страны в России. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

«Пресс-секретарь Министерства иностранных дел и генеральный директор по информации Бильгич был назначен послом Турции в Москве», — сообщило агентство.

Кроме того, Anadolu информирует о назначении нового главы турецкого посла в Киеве, которым стал Мустафа Левент Билген. До этого он два года возглавлял дипмиссию Турции в ОАЭ.

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3 июня сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил большинство министров после своего переизбрания в мае. Лишь двое из 17 министров сохранили свои должности в новом правительстве Эрдогана.

Например, новым министром иностранных дел Турции был назначен бывший глава турецкой национальной разведки Хакана Фидана.

5 июня эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже объяснил данное назначение тем, что Эрдогану на новом сроке придется противостоять политике США и Евросоюза (ЕС)

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