Пресс-секретарь МИД Турции Бильгич назначен послом в России
Пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич назначен послом страны в России. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.
«Пресс-секретарь Министерства иностранных дел и генеральный директор по информации Бильгич был назначен послом Турции в Москве», — сообщило агентство.
Кроме того, Anadolu информирует о назначении нового главы турецкого посла в Киеве, которым стал Мустафа Левент Билген. До этого он два года возглавлял дипмиссию Турции в ОАЭ.
3 июня сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил большинство министров после своего переизбрания в мае. Лишь двое из 17 министров сохранили свои должности в новом правительстве Эрдогана.
Например, новым министром иностранных дел Турции был назначен бывший глава турецкой национальной разведки Хакана Фидана.
5 июня эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже объяснил данное назначение тем, что Эрдогану на новом сроке придется противостоять политике США и Евросоюза (ЕС)