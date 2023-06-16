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В Гознаке заявили о завершении модернизации рублевых банкнот до конца года
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В Гознаке заявили о завершении модернизации рублевых банкнот до конца года

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Фото: ТАСС/URA.RU/Vladimir Andreyev
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Модернизация рублевых банкнот будет завершена до конца 2023 года. Об этом 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.

«Модернизация банкнот идет по плану. В этом году Банк России намеревается объявить о запуске в обращение двух модернизированных номиналов 1000 и 5000 рублей. Пока эта работа идет по плану. Думаю, что до конца года будут представлены новые банкноты 100, 200, 2000 рублей», — сказал он телеканалу РБК.

В широкое обращение модернизированные купюры поступят в конце 2023 года или начале 2024-го. По словам Трачука, Гознак ведет работу с Банком России и коммерческими банками, чтобы обновленные купюры стали принимать с началом их выпуска.

«Менее защищенной банкнота не станет»
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Ранее, 3 марта, сообщалось о возобновлении печати купюр номиналом 5 и 10 рублей. Новые технологии позволили сделать их более прочными и защищенными от подделок. Их дизайн останется таким же, как и раньше.

Днем ранее заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов рассказал, что летом 2023 года планирует представить модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Модернизированные купюры будут иметь улучшенный дизайн, усовершенствованный защитный комплекс, будут более износоустойчивыми.

Ранее, в конце июня 2022 года, Центробанк утвердил концепцию модернизации купюр номиналом 1000 и 5000 рублей. По его словам, работа над эскизом ведется совместно со специалистами из «Гознака».

Тогда же в Центробанке рассказали «Известиям», что помимо дизайна изменится и система нумерации банкнот. Каждой присвоят уникальный код, что упростит многие учетные операции и уменьшит количество ошибок при считывании серии и номера купюры машинами. Выпущенные денежные знаки будут более устойчивы к загрязнению, а также у них будет улучшенная защита от подделок.

О планах выпустить модернизированные банкноты в Центробанке сообщали в марте 2021 года. Планировалось обновить дизайн шести номиналов в 2022–2025 годах: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Как уточняли в ЦБ, на их лицевой стороне появятся изображения объектов, находящихся в столицах различных федеральных округов, а на оборотной — достопримечательности, расположенные на территории соответствующего федерального округа.

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