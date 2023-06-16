В Гознаке заявили о завершении модернизации рублевых банкнот до конца года
Модернизация рублевых банкнот будет завершена до конца 2023 года. Об этом 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.
«Модернизация банкнот идет по плану. В этом году Банк России намеревается объявить о запуске в обращение двух модернизированных номиналов 1000 и 5000 рублей. Пока эта работа идет по плану. Думаю, что до конца года будут представлены новые банкноты 100, 200, 2000 рублей», — сказал он телеканалу РБК.
В широкое обращение модернизированные купюры поступят в конце 2023 года или начале 2024-го. По словам Трачука, Гознак ведет работу с Банком России и коммерческими банками, чтобы обновленные купюры стали принимать с началом их выпуска.
Ранее, 3 марта, сообщалось о возобновлении печати купюр номиналом 5 и 10 рублей. Новые технологии позволили сделать их более прочными и защищенными от подделок. Их дизайн останется таким же, как и раньше.
Днем ранее заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов рассказал, что летом 2023 года планирует представить модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Модернизированные купюры будут иметь улучшенный дизайн, усовершенствованный защитный комплекс, будут более износоустойчивыми.
Ранее, в конце июня 2022 года, Центробанк утвердил концепцию модернизации купюр номиналом 1000 и 5000 рублей. По его словам, работа над эскизом ведется совместно со специалистами из «Гознака».
Тогда же в Центробанке рассказали «Известиям», что помимо дизайна изменится и система нумерации банкнот. Каждой присвоят уникальный код, что упростит многие учетные операции и уменьшит количество ошибок при считывании серии и номера купюры машинами. Выпущенные денежные знаки будут более устойчивы к загрязнению, а также у них будет улучшенная защита от подделок.
О планах выпустить модернизированные банкноты в Центробанке сообщали в марте 2021 года. Планировалось обновить дизайн шести номиналов в 2022–2025 годах: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Как уточняли в ЦБ, на их лицевой стороне появятся изображения объектов, находящихся в столицах различных федеральных округов, а на оборотной — достопримечательности, расположенные на территории соответствующего федерального округа.